Trump inasprisce le condizioni per l’accordo con l’Iran

Secondo quanto riportato da tre funzionari, l’amministrazione ha modificato le condizioni per un possibile accordo con l’Iran, rendendo più stringenti le richieste. Le nuove misure prevedono restrizioni aggiuntive e maggiori controlli sulle attività iraniane. L’obiettivo sembra essere quello di ottenere concessioni più significative, anche se i dettagli precisi delle modifiche non sono stati resi pubblici. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha richiesto diverse modifiche all’accordo con l’Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, che cita un alto funzionario dell’amministrazione statunitense e un’altra fonte americana informata sulla questione. Secondo la ricostruzione, il presidente degli Stati Uniti avrebbe prospettato un nuovo scambio di proposte che dovrebbe durare giorni o anche di più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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