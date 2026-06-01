Iran-Usa Trump vuole modificare l’accordo | le nuove condizioni sul nucleare
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler modificare i termini dell’accordo sul nucleare con l’Iran. La revisione mira a cambiare le condizioni previste dall’accordo precedente, senza specificare i dettagli delle nuove richieste. La mossa segue le posizioni espresse in passato dall’amministrazione statunitense riguardo alla questione iraniana. La modifica delle condizioni punta a ottenere nuovi impegni da parte dell’Iran in relazione al programma nucleare.
(Adnkronos) – Donald Trump alza la posta. Il presidente degli Stati Uniti modifica i termini dell'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Anche Teheran, ora, si prepara a introdurre novità. In un ping pong senza fine, la Casa Bianca aspetta una nuova risposta dall'Iran in un negoziato che – come spiegano 3 fonti al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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