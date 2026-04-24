Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una proroga di tre settimane del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano, dopo aver convocato gli ambasciatori delle parti coinvolte in un incontro al suo ufficio. Nel frattempo, resta aperto il fronte tra gli Stati Uniti e l’Iran nello Stretto di Hormuz, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o azioni militari. La situazione rimane tesa nella regione, con tensioni che coinvolgono più paesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato ieri sera una proroga di tre settimane del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano, dopo aver convocato d’urgenza nello Studio Ovale gli ambasciatori di Tel Aviv e Beirut per un incontro storico. Un annuncio che arriva a quasi due mesi dall’inizio delle guerra scatenata lo scorso 28 febbraio da Washington e dallo Stato ebraico contro la Repubblica islamica e in un momento in cui i negoziati con Teheran sono ancora in stallo, i prezzi del petrolio continuano a salire e lo Stretto di Hormuz, attualmente bloccato e attraverso cui prima del conflitto transitava circa un quinto del greggio e del gas naturale liquefatto commerciati a livello mondiale, è diventato il nuovo epicentro della crisi.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump prolunga di tre settimane la tregua tra Israele e Hezbollah in Libano ma resta aperto il fronte tra Usa e Iran nello Stretto di Hormuz

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