Iran gli Usa colpiscono siti di Teheran Rubio | pace ancora possibile – La diretta

Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco a un sito nel sud dell’Iran, segnando l’ottantottesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran. La notizia è stata comunicata attraverso una diretta. Il senatore Rubio ha commentato che la pace rimane possibile nonostante le azioni militari. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze dell’attacco né su eventuali vittime. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte nel conflitto.

Nell’ottantottesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno colpito una località nel sud del paese. «Fra gli obiettivi figuravano un sito per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco», ha fatto sapere il comando delle forze armate Usa. Intanto il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la pace con Teheran è ancora possibile, mentre il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth una vignetta contro Obama. «Un accordo con l’Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese». 🔗 Leggi su Open.online

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Tregua USA-Iran, i 10 punti del piano di Teheran mettono alla prova Trump

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