Trump e l' elogio del silenzio | Abbiamo parlato troppo

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha affermato di non aver ricevuto comunicazioni che indichino una sospensione dei colloqui con l'Iran, ma si dice favorevole a questa eventualità.

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Donald Trump ha detto di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo a presunti stop ai colloqui da parte dell'Iran, ma sarebbe favorevole a tale scenario. "Penso che abbiamo parlato troppo - ha detto al corrispondente di Nbc News, Garrett Hawke - Credo che tacere sarebbe un'ottima cosa, e. 🔗 Leggi su Today.it

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