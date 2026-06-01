Trump e l' elogio del silenzio | Abbiamo parlato troppo

Donald Trump ha detto di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo a presunti stop ai colloqui da parte dell'Iran, ma sarebbe favorevole a tale scenario. "Penso che abbiamo parlato troppo - ha detto al corrispondente di Nbc News, Garrett Hawke - Credo che tacere sarebbe un'ottima cosa, e. 🔗 Leggi su Today.it

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Trump alla nazione: Abbiamo raggiunto quasi tutti gli obiettivi

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