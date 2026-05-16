Trump su Taiwan | il silenzio diplomatico e l’elogio alla Cina

Durante un recente vertice internazionale, l'ex presidente ha scelto di non commentare le questioni relative a Taiwan, mantenendo un silenzio diplomatico. Nel frattempo, ha espresso apprezzamenti pubblici nei confronti della Cina, senza riferirsi direttamente alla situazione nell’area. Durante l’evento, ha evitato di rispondere alle domande di un giornalista che gli chiedeva notizie sul tema. Questi atteggiamenti si sono verificati in un momento di tensioni tra le due potenze.

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