Calhanoglu a Sky | Dopo la sosta abbiamo parlato abbiamo dato un segnale importante Gol alla Pirlo? Rispondo così

Da internews24.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro la Roma, il centrocampista dell’Inter ha commentato i momenti successivi alla sosta, sottolineando che si sono confrontati e hanno dato un segnale forte. In un’intervista a Sky, ha anche risposto a una domanda sul suo gol, paragonandolo a quello di un celebre ex calciatore. La partita ha visto l’Inter conquistare tre punti fondamentali nel campionato in corso.

di Giuseppe Colicchia Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la Roma. Intervenuto nel corso del postpartita di  Inter Roma, il centrocampista dei nerazzurri,  Hakan Calhanoglu,  ha commentato così il successo maturato nel 31° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Sky Sport. SULL’EFFETTO DATO AL PALLONE NEL MIO GOL E SULLA VITTORIA – « Avevo segnato da 45 metri su punizione. L’importanza di una vittoria così? Ma dopo la sosta, quando siamo tornati ad Appiano abbiamo parlato e sappiamo quanto è stato importante andare al Mondiale per me e per i miei compagni che non ci sono andati è stata una delusione, non era facile da gestire, anche dimenticare non è facile, rimane senza dentro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calhanoglu a Sky: «Dopo la sosta abbiamo parlato, abbiamo dato un segnale importante. Gol alla Pirlo? Rispondo così»

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