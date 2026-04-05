Dopo la vittoria contro la Roma, il centrocampista dell’Inter ha commentato i momenti successivi alla sosta, sottolineando che si sono confrontati e hanno dato un segnale forte. In un’intervista a Sky, ha anche risposto a una domanda sul suo gol, paragonandolo a quello di un celebre ex calciatore. La partita ha visto l’Inter conquistare tre punti fondamentali nel campionato in corso.

di Giuseppe Colicchia Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la Roma. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Roma, il centrocampista dei nerazzurri, Hakan Calhanoglu, ha commentato così il successo maturato nel 31° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. SULL’EFFETTO DATO AL PALLONE NEL MIO GOL E SULLA VITTORIA – « Avevo segnato da 45 metri su punizione. L’importanza di una vittoria così? Ma dopo la sosta, quando siamo tornati ad Appiano abbiamo parlato e sappiamo quanto è stato importante andare al Mondiale per me e per i miei compagni che non ci sono andati è stata una delusione, non era facile da gestire, anche dimenticare non è facile, rimane senza dentro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu a Sky: «Dopo la sosta abbiamo parlato, abbiamo dato un segnale importante. Gol alla Pirlo? Rispondo così»

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Calhanoglu festeggia l’accesso al Mondiale con la sua Turchia: «Ce l’abbiamo fatta dopo 24 anni! Non abbiamo dormito prima della partita…»di Redazione Inter News 24Calhanoglu parla così dopo la vittoria della sua Turchia contro il Kosovo: la squadra allenata da Montella strappa il pass...

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Calhanoglu: Grato a Chivu, mi ha dato tempo per recuperare per i playoffDopo la vittoria sulla Romania (che ha portato la Turchia alla finale playoff contro il Kosovo), Calhanoglu ha voluto ringraziare anche Cristian Chivu e rassicurato sulle sue condizioni, dopo essere u ... sport.sky.it

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Dumfries: "Oggi è stata una partita molto buona, abbiamo lavorato, sono molto contento del ritorno di Calhanoglu e Lautaro. Sono giocatori importanti per noi, siamo una famiglia, un gruppo forte. E' la strada giusta per arrivare a fine stagione. E' una vittoria mol x.com

L'Inter travolge 5-2 la Roma nel big match domenicale della 31/a giornata. Al suo rientro, Lautaro Martinez si fa subito sentire e va in gol al 1' su assist di Thuram. La Roma sbanda ma reagisce e pareggia al 40 con Mancini, nel recupero, però, Calhanoglu batt facebook