Trump | Concordato cessate il fuoco in Libano Israele non invierà truppe
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che Israele non invierà truppe a Beirut, confermando quanto detto dopo una telefonata con il primo ministro israeliano. Trump ha riferito che si è parlato di un accordo per un cessate il fuoco in Libano, senza che ci siano piani di invio militare da parte di Israele. La comunicazione si è concentrata esclusivamente su questo punto, senza menzionare ulteriori dettagli o azioni militari.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che Israele non inviera' truppe a Beirut, dopo una telefonata avuta con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un'ottima telefonata con Hezbollah, e hanno. 🔗 Leggi su Today.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
Trump anuncia cese al fuego entre Israel y Líbano |
Notizie e thread social correlati
Trump, 'cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane'Il presidente americano ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prolungato di tre settimane.
Medio Oriente, Trump: "Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni"Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo di cessate il fuoco tra Israele e il Libano della durata di dieci giorni.
Temi più discussi: USA-Iran: intesa per altri due mesi di tregua ma manca l'ok di Trump; Nuovi attacchi USA in Iran, l’UE: Si mettano a tacere le armi; Per Trump con l’Iran è accordo o attacco fifty-fifty, i mediatori vicini a un cessate il fuoco di 60 giorni; Israele va all’escalation in Libano, gli Usa attaccano obiettivi iraniani.
Gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco per favorire nuovi negoziati sulla guerra, ma il presidente Trump deve ancora approvare l’intesa, hanno riferito giovedì funzionari della sua amministrazione https://l.eurone facebook
GRANDE: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato un'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e un quadro per i colloqui nucleari, ma Trump sta personalmente ritardando la firma. reddit
Medio Oriente - Media: 'Hezbollah accetta la proposta Usa di cessate il fuoco'. Trump: i colloqui con l'Iran proseguonoTrump: 'Ho parlato con Netanyahu, non ci saranno truppe a Beirut'. Crosetto: la pace parte dalla fine delle ostilità. Pakistan: Teheran ci chiede di continuare a mediare (ANSA) ... ansa.it
***Trump: concordato cessate il fuoco in Libano, Israele non inviera' truppeDopo telefonata con Netanyahu (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 1 giu - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che ... ilsole24ore.com