Trump | Concordato cessate il fuoco in Libano Israele non invierà truppe

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che Israele non invierà truppe a Beirut, confermando quanto detto dopo una telefonata con il primo ministro israeliano. Trump ha riferito che si è parlato di un accordo per un cessate il fuoco in Libano, senza che ci siano piani di invio militare da parte di Israele. La comunicazione si è concentrata esclusivamente su questo punto, senza menzionare ulteriori dettagli o azioni militari.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che Israele non inviera' truppe a Beirut, dopo una telefonata avuta con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un'ottima telefonata con Hezbollah, e hanno. 🔗 Leggi su Today.it

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Trump anuncia cese al fuego entre Israel y Líbano |

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