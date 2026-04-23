Trump ' cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane'

Il presidente americano ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prolungato di tre settimane. La decisione è stata comunicata durante un incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, che stanno conducendo il loro secondo ciclo di negoziati sulla possibilità di una pace duratura. La proroga è stata ufficializzata nel corso di questa riunione, senza ulteriori dettagli sui negoziati in corso.

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, intervento nell'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, nel loro secondo ciclo di negoziati di una possibile pace.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump, 'cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane' Separate Skirmish • Did Israel Just Break the Trump Deal Notizie correlate Leggi anche: Cessate il fuoco tra Israele e Libano: la mossa di Donald Trump che può cambiare gli equilibri in Medio Oriente Leggi anche: Cessate il fuoco tra Israele e Libano: le incognite su Hezbollah e le mire di Trump Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trump estende a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran; Trump ha esteso il cessate il fuoco senza dare scadenze; Mercati europei aprono in verde. Trump proroga il cessate il fuoco con l'Iran; Trump estende il cessate il fuoco sino a proposta iraniana. Trump, 'cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane'Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, intervento nell'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due ... ansa.it Trump ha esteso il cessate il fuoco senza dare scadenzeIl presidente statunitense l'ha deciso unilateralmente, dopo avere detto il contrario per giorni: ma rimane il blocco navale su Hormuz ... ilpost.it Il presidente Donald Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di tre settimane, dopo aver ospitato alla Casa Bianca un incontro tra i rappresentanti dei due Paesi. "L'incontro è andato molto bene! Gli Stati Uniti collab - facebook.com facebook In risposta alle dichiarazioni di Trump sulle divisioni all'interno della leadership della Repubblica Islamica, l'account X della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha ripubblicato il suo messaggio per Nowruz (il Capodanno iraniano, il 20 marzo scor x.com