Trump ' cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane'

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prolungato di tre settimane. La decisione è stata comunicata durante un incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, che stanno conducendo il loro secondo ciclo di negoziati sulla possibilità di una pace duratura. La proroga è stata ufficializzata nel corso di questa riunione, senza ulteriori dettagli sui negoziati in corso.

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, intervento nell'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, nel loro secondo ciclo di negoziati di una possibile pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Separate Skirmish • Did Israel Just Break the Trump Deal

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