Trump | Colloqui Usa Iran proseguono a ritmo spedito
I colloqui tra Stati Uniti e Iran continuano con ritmo rapido, secondo quanto dichiarato dal presidente americano in un messaggio su Truth Social. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le date delle discussioni, né sui risultati raggiunti. Le negoziazioni riguardano questioni di interesse comune tra le due nazioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato ulteriori sviluppi o accordi.
I colloqui tra Stati Uniti e Iran "proseguono a ritmo spedito". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social. 🔗 Leggi su Today.it
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Trump on Iran situation: I dont call it a war. I call it a conflict.
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