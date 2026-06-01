Trump | Colloqui Usa Iran proseguono a ritmo spedito

Notizia in breve

I colloqui tra Stati Uniti e Iran continuano con ritmo rapido, secondo quanto dichiarato dal presidente americano in un messaggio su Truth Social. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le date delle discussioni, né sui risultati raggiunti. Le negoziazioni riguardano questioni di interesse comune tra le due nazioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato ulteriori sviluppi o accordi.