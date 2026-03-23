Il presidente Donald Trump ha annunciato oggi “colloqui molto positivi e produttivi per una cessazione totale” delle ostilità tra gli Stati Uniti e l’Iran, dopo aver ordinato al dipartimento della Difesa di rinviare di cinque giorni qualsiasi attacco contro le centrali elettriche e altre infrastrutture energetiche della Repubblica islamica, che però smentisce tutto. L’annuncio, arrivato attraverso un post sul suo social Truth, ha suscitato grande sollievo tra gli investitori e sui mercati finanziari, dopo tre settimane di guerra che hanno paralizzato lo Stretto di Hormuz e scatenato quella che l’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie) aveva definito la più “grave crisi energetica globale degli ultimi decenni”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Usa: Trump annuncia “colloqui” con l’Iran e sospende i raid. Ma Teheran smentisce tutto

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