Trump | Avremo un accordo tra Israele e Libano anche senza Hezbollah – Il video

In un video pubblicato recentemente, un rappresentante ha affermato che si prevede un accordo tra il Libano e Israele, anche senza la partecipazione di Hezbollah. Ha dichiarato che il Libano si occuperà di Hezbollah e che l’intesa potrebbe essere raggiunta indipendentemente dalla presenza del gruppo. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le parti e fa parte di un discorso più ampio sulla possibilità di negoziati nella regione.

(Agenzia Vista) Washington, 17 aprile 2026 "Sì, lo credo. Penso che avremo un accordo tra il Libano — e loro si occuperanno di Hezbollah. Ci lavoreranno proprio ora, ma avremo un accordo tra Israele, cosa molto importante, e il Libano", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadra Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Fine vita, Craxi apre all’opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato.🔗 Leggi su Open.online

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