Trump | L' Iran si è impegnato a non sviluppare armi nucleari Teheran | Non ci fidiamo delle promesse del nemico

Donald Trump ha dichiarato che l’Iran si è impegnato a non sviluppare armi nucleari, affermazione che riguarda i negoziati in corso tra gli Stati Uniti e Teheran. L’Iran ha risposto dichiarando di non fidarsi delle promesse del paese considerato nemico. La questione nucleare rappresenta un elemento centrale nelle trattative tra le due parti.

Donald Trump ha affermato che l’Iran si è impegnato a non sviluppare armi nucleari, un punto cruciale nei negoziati tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra. In un’intervista con la nuora Lara Trump (moglie di Erik Trump), registrata all’inizio di questa settimana e trasmessa ieri su Fox News, il presidente ha affermato di aver ricevuto assicurazioni sul fatto che Teheran non acquisirà armi nucleari, né producendole né acquistandole. «L'unica garanzia di cui ho bisogno è che non ci saranno armi nucleari. Hanno accettato questo, ed è stato molto interessante», ha dichiarato Trump. «Inizialmente dissero: 'Non svilupperemo un’arma nuclearè. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Trump: Iran Has Agreed Not to Have a Nuclear Weapon

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