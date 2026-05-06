Stop alle truffe il manuale che aiuta gli anziani a difendersi

È stata presentata una nuova guida rivolta agli anziani per aiutarli a proteggersi dalle truffe, comprese quelle che si diffondono attraverso i canali digitali. Il manuale contiene consigli pratici e indicazioni per riconoscere le situazioni a rischio e prevenire le frodi più comuni. La diffusione di questo strumento mira a offrire un supporto concreto alle persone più vulnerabili di fronte a comportamenti fraudolenti.

Stop alle truffe. Con questo obiettivo arriva una guida dedicata ai cittadini che, pensata ad hoc per le persone più anziane, aiuta a difendersi dalle trappole che oggi sempre più spesso viaggiano anche sui canali digitali. Si chiama ‘Truffe, trucchi e trappole – manuale di autodifesa’; edito da LiberEtà edizioni, serve a riconoscere e contrastare i raggiri che avvengono di persona, al telefono e on-line. Nata dalla collaborazione dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, con Federconsumatori, Auser, e il prezioso contributo del sindacato di polizia Silp Cgil, la guida – che si può ordinare sulla vetrina del sito ‘libereta.it’ – “nasce come risposta concreta a un fenomeno che non è solo un problema di criminalità ma un indicatore di profonde fragilità sociali, come la solitudine e il divario digitale “.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stop alle truffe, il manuale che aiuta gli anziani a difendersi Tentata truffa ad anziani a Pescara: i malfattori fuggono per la presenza delle telecamere Notizie correlate Truffe agli anziani, come difendersi dai raggiri? Incontro pubblico a FiumicinoFiumicino, 10 aprile 2026 – Si terrà martedì 22 aprile alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro pubblico... Tarquinia, come difendersi dalle truffe agli anziani: l’incontro in Comune con i carabinieriTarquinia, 11 marzo 2026 – Un incontro per informare, sensibilizzare e fornire strumenti concreti contro un fenomeno sempre più insidioso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stop alle truffe telefoniche con il nuovo decreto bollette: ora contratti luce e gas nulli senza l’ok del consumatore; Telemarketing selvaggio, stop alle truffe: ora contratti gas e luce nulli senza l'ok; TELEMARKETING SELVAGGIO, STOP ALLE TRUFFE; Stop alle chiamate truffa, Agcom introduce i numeri a tre cifre: come funzionerà il nuovo sistema. Stop alle truffe, il manuale che aiuta gli anziani a difendersiLa guida nasce dalla collaborazione dello Spi con Federconsumatori, Auser, e Silp Cgil. Si tratta di una risposta concreta alla criminalità ma anche di supporto contro le profonde fragilità sociali ... lapresse.it Stop alle chiamate truffa, Agcom introduce i numeri a tre cifre: come funzionerà il nuovo sistemaMeno rischi di finire nel mirino di call center aggressivi o truffatori con una telefonata e tre cifre. L’Agcom accelera sul fronte telemarketing e dà il via libera all’uso di numeri brevi come identi ... ilfattoquotidiano.it PIT STOP: Scegli il tuo futuro. A Fano un evento per fare chiarezza tra studio, lavoro e nuove opportunità www.occhioallanotizia.it/pit-stop-scegli-il-tuo-futuro-a-fano-un-evento-per-fare-chiarezza-tra-studio-lavoro-e-nuove-opportunita/ - facebook.com facebook Napoli, Di Lorenzo ci sarà col Bologna dopo 100 giorni di stop: le ultime news #SkySport #SkySerieA x.com