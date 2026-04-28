Truffe agli anziani e intelligenza artificiale | il piano della prefettura di Novara per la sicurezza in banca

Questa mattina in prefettura si è tenuto un incontro tra il prefetto e il rappresentante dell'associazione bancaria italiana sulla sicurezza, durante il quale è stato firmato un nuovo protocollo d'intesa. L'obiettivo è rafforzare le misure di sicurezza negli istituti di credito e tutelare i clienti, con un focus particolare sulle strategie di prevenzione contro le truffe rivolte agli anziani. La collaborazione tra le istituzioni mira a contrastare i tentativi di raggiro e a migliorare la sicurezza nelle operazioni bancarie.

Questa mattina in prefettura, il prefetto Francesco Garsia e il coordinatore dell'Ossif (il centro di ricerca dellassociazione bancaria italiana sulla sicurezza anticrimine), Marco Iaconis, hanno siglato un nuovo protocollo d'intesa per proteggere gli istituti di credito e, soprattutto, i clienti.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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