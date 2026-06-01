Due anziani del Reatino hanno ricevuto chiamate da falsi militari che utilizzavano numeri apparentemente ufficiali. I truffatori hanno chiesto dettagli su conti bancari e proprietà immobiliari, cercando di ottenere informazioni per pianificare furti. La Guardia di Finanza ha confermato che i numeri usati spesso sono cloni di quelli reali, e che le richieste si concentrano su dati sensibili per identificare beni da sottrarre.

? Punti chiave Come fanno i truffatori a usare il numero reale della Guardia di Finanza?. Quali informazioni specifiche chiedono i falsi militari per mappare i beni?. Cosa bisogna fare immediatamente dopo aver ricevuto una chiamata sospetta?. Perché i criminali chiedono alle vittime di lasciare le case vuote?.? In Breve Truffatori usano il numero reale del centralino 07461746111 per ingannare le vittime.. Falsi militari chiedono di lasciare case incustodite o informazioni su armi e gioielli.. Cittadini devono allertare il numero di pubblica utilità 117 in caso di chiamata.. Indagini in corso per monitorare l'espansione del fenomeno nella provincia di Rieti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa al telefono nel Reatino: finti militari colpiscono gli anziani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, allarme truffe: finti vigili colpiscono gli anziani al telefonoA Roma sono state segnalate numerose chiamate telefoniche ingannevoli che coinvolgono falsi vigili urbani.

Allerta truffe a Castrocaro: finti Carabinieri al telefono per raggirare gli anzianiNelle ultime ore, nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sono stati segnalati numerosi tentativi di truffa.

Temi più discussi: Truffe al telefono e telematiche: denunciate sei persone; Truffa della finta convocazione in caserma: così una banda sta ripulendo le case a Roma; Dati rubati per le truffe al telefono: così i dipendenti infedeli rivendono informazioni ai call center; Falsi sms a nome del Comune: attenzione alla truffa della multa via messaggio.

Truffa del finto carabiniere sventata a Lucca: due arresti, recuperati 15mila euro in gioielliUna trappola costruita al telefono, la messa in scena di un’emergenza giudiziaria e il tentativo di portare via oro e oggetti preziosi a una donna del posto. È il meccanismo della truffa sventata nei ... versiliatoday.it

Per trovare soddisfazione nel lavoro al comune bisogna avere ricoperto ruoli di merda nel privato? reddit

Truffa al telefono, finto impiegato della banca preleva mille euro dal contoTruffa al telefono, finto impiegato della banca preleva mille euro dal conto. Viterbo – La donna contattata da un sedicente operatore dell’istituto di credito e guidata nell’app bancaria – L’invito ai ... tusciaweb.eu

Ci piacciono le tue foto. C’è la possibilità di fare uno shooting a una cantante famosa, basta solo che fai un corso con noi e poi vieni a Milano. All’incirca queste le parole che un fotografo novarese si sente dire al telefono da un professionista del jetset conos x.com