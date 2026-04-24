Allerta truffe a Castrocaro | finti Carabinieri al telefono per raggirare gli anziani

Nelle ultime ore, nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sono stati segnalati numerosi tentativi di truffa. Un gruppo di persone ha chiamato anziani fingendosi Carabinieri, cercando di ingannarli con finte comunicazioni telefoniche. Le autorità locali hanno avvertito la popolazione di prestare attenzione a questo tipo di tentativi, invitando a verificare le comunicazioni prima di fornire informazioni personali.