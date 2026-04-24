Allerta truffe a Castrocaro | finti Carabinieri al telefono per raggirare gli anziani
Nelle ultime ore, nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sono stati segnalati numerosi tentativi di truffa. Un gruppo di persone ha chiamato anziani fingendosi Carabinieri, cercando di ingannarli con finte comunicazioni telefoniche. Le autorità locali hanno avvertito la popolazione di prestare attenzione a questo tipo di tentativi, invitando a verificare le comunicazioni prima di fornire informazioni personali.
Un’ondata di tentativi di truffa sta colpendo in queste ore il territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. A lanciare l'allarme è l'Amministrazione comunale tramite i propri canali social ufficiali, segnalando una tecnica particolarmente insidiosa che prende di mira soprattutto le persone.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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