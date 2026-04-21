Roma allarme truffe | finti vigili colpiscono gli anziani al telefono

A Roma sono state segnalate numerose chiamate telefoniche ingannevoli che coinvolgono falsi vigili urbani. Le truffe colpiscono principalmente persone anziane, che vengono convinte a fornire dati o denaro. Le autorità stanno ricevendo diverse segnalazioni riguardo a questa attività fraudolenta che si sta diffondendo in varie aree della città. Nessuna persona o ente specifico è stato coinvolto in modo diretto nelle indagini finora.

Una serie di ingannevoli telefonate sta colpendo diverse zone della capitale, prendendo di mira con particolare insistenza la popolazione più anziana attraverso un sofisticato schema di manipolazione. I truffatori si spacciano per membri della polizia locale, convincendo le vittime a recarsi con urgenza presso l’ufficio di via della Consolazione per presunti accertamenti o notifiche giudiziarie. Il meccanismo del raggiro e la risposta delle autorità. La dinamica utilizzata dai malviventi segue un copione ben preciso: il contatto avviene tramite chiamata telefonica da parte di finti agenti che, sfruttando la necessità di comunicazioni urgenti o verifiche legali, spingono i cittadini a lasciare le proprie abitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, allarme truffe: finti vigili colpiscono gli anziani al telefono Notizie correlate Truffe online, l’allarme della Polizia: "Sempre più sofisticate, colpiscono giovani e anziani"Dalla sezione cyber sicurezza di Parma: SMS falsi, spoofing e criptovalute tra i raggiri più diffusi. Truffe, anziani nel mirino di finti gendarmiTelefonate studiate nei minimi dettagli, numeri apparentemente ufficiali sul display e una richiesta urgente che spinge la vittima a uscire di casa. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Una banda di otto persone per la truffa delle tre campanelle. Carabinieri in borghese fermano tutto; Allarme truffe tra i vip, soldi rubati e identità false: da Laura Efrikian a Eva Henger, i casi; Allarme truffe a Cassino: falsi SMS su debiti tributari; Finti Carabinieri chiedono di presentarsi in caserma: allarme truffe ad Acerno. Siamo della polizia locale, venga in ufficio, ma è una truffa. L'allarme del comando dei vigiliGli uffici di polizia giudiziaria del comando della polizia locale hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori di tali condotte ... romatoday.it Truffa dei falsi agenti della polizia locale di Roma: convincevano gli anziani a uscire di casaLa polizia locale di Roma Capitale ha diffuso un avviso per raccomandare ai cittadini di fare attenzione a una truffa telefonica di falsi agenti, che invitano ... fanpage.it Ci sarà un processo d'Appello bis per l'omicidio di Martina Scialdone, l'avvocata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex, Costantino Bonaiuti, ingegnere di sessantatre anni, fuori da un ristorante a Roma. I giudici della prima sezione pe facebook Da Roma a Bergamo #AtalantaLazio #AvantiLazio x.com