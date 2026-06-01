Trovato con pistola e proiettili lascia il carcere dopo tre mesi

Un uomo di 28 anni, trovato con una pistola e proiettili, lascia il carcere dopo tre mesi. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, accogliendo l’istanza dell’avvocato. La misura restrittiva è stata sostituita con la detenzione in casa. La decisione è stata presa nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Arresti domiciliari per Saverio Padovano, 28enne di Marcianise. Lo ha deciso il giudice Pellegrino del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l’istanza dell’avvocato Nicola Musone e sostituito la misura in carcere con quella meno afflittiva della detenzione domestica.Padovano era. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Immersion exclusive : De l'école de police aux cités du 93

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