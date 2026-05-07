A distanza di tre mesi da un episodio simile, un altro studente di 13 anni è stato trovato con una pistola scacciacani nello zaino durante le lezioni in una scuola media del Salento. L’arma è stata scoperta durante un controllo di routine e sequestrata dagli insegnanti. La presenza dell’arma ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze del fatto.

A 13 anni con una pistola scacciacani in classe. La storia si ripete a Taviano: a distanza di tre mesi dal precedente episodio, nella stessa scuola media un altro alunno si è presentato con un'arma giocattolo priva del tappo rosso. Una scacciacani Beretta, che è stata sequestrata dai carabinieri. La vicenda, che sta alimentando forte preoccupazione tra famiglie, docenti e istituzioni, è finita all'attenzione del Tribunale per i minorenni, che si stava già occupando del precedente episodio insieme ai servizi sociali comunali. La scoperta è avvenuta nella mattinata di mercoledì. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe mostrato l’arma ad alcuni compagni durante le lezioni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, a 13 anni con una pistola nello zaino: dopo tre mesi, un nuovo caso nella stessa scuola

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