Minacciò il genero con la pistola | 43enne ai domiciliari dopo 6 mesi di carcere

Un uomo di 43 anni di Palma di Montechiaro, arrestato sei mesi fa con l’accusa di detenzione illegale di armi, è stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La decisione è stata presa dal giudice Emanuela Caturano, che ha revocato la misura cautelare in carcere. In passato, l’uomo avrebbe minacciato il genero con una pistola.

Il giudice Emanuela Caturano ha scarcerato un 43enne di Palma di Montechiaro arrestato sei mesi fa per detenzione illegale di armi, sostituendo la misura cautelare con i domiciliari con braccialetto elettronico.L'uomo era finito in carcere dopo aver minacciato il genero puntandogli una pistola.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ai domiciliari con un panetto di hashish e un'arma clandestina: 43enne riarrestato dopo un mese e mezzoLa pistola, con matricola abrasa, verrà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per cercare di tracciarne la provenienza, ma anche - se mai... Gnoli ai domiciliari col braccialetto. Il ruspista che travolse una turista lascia il carcere dopo nove mesiDopo quasi nove mesi esce dal carcere Lerry Gnoli, il 54enne accusato di avere investito e ucciso con una ruspa, il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Negoziati al via tra le minacce; Non dare per scontato che Trump farà il TACO sulle minacce di crimini di guerra contro l’Iran; L’Iran minaccia di ATTACCARE navi da guerra statunitensi nello Stretto di Hormuz mentre i cacciatorpediniere americani attraversano il corso d’acqua per la prima volta dall’inizio del conflitto. Papa Leone si è mosso con astuzia fin dal giorno in cui Trump minacciò di “cancellare un'intera civiltà”. Lì la prima mossa politica: la chiamata ad una mobilitazione civile per “cercare di comunicare con il Congresso e le autorità”. Per bloccare la follia di Trump x.com Avellino, minacciò di morte la sua ex compagna torna libero il 42enne #Avellino - facebook.com facebook