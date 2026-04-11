A Prato, è stato ritrovato morto un uomo di 84 anni che era scomparso da alcuni giorni. Le ricerche erano iniziate lo scorso martedì, quando la famiglia aveva segnalato la sua scomparsa. La polizia ha rinvenuto il corpo nelle vicinanze di una zona abitualmente frequentata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.

Prato, 11 aprile 2026 – Purtroppo sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Giuliano Arcaleni, l’uomo di 84 anni di Prato che dallo scorso martedì era scomparso. Arcaleni è stato trovato senza vita sulla collina pistoiese, nei boschi di Baggio. Le ricerche. I familiari avevano lanciato l’allarme e sporto denuncia di scomparsa dopo che l’anziano non era tornato a casa. Eppure intorno alle 19.15 di martedì aveva chiamato a casa dicendo che sarebbe rientrato di lì a poco. Non vedendolo arrivare, i familiari si sono allarmati, anche perché l’uomo soffriva di momenti di confusione e spaesamento. Il telefonino risultava spento e di Giuliano nessuna traccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato morto Giuliano Arcaleni, era scomparso da alcuni giorni

Appello per Giuliano Arcaleni, l’84enne è scomparso da martedì. “Aiutateci a trovarlo”Prato, 9 aprile 2026 – Giuliano Arcaleni, 84 anni di Prato, non dà più notizie di sé da martedì scorso.

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Si parla di: Scomparso uomo di 84 anni, l’ultimo avvistamento è stato all’alba di oggi.

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Appello per Giuliano Arcaleni, l’84enne è scomparso da martedì. Aiutateci a trovarloLa sua auto, una Opel Crossland (targata FX682VG), è stata ripresa nella notte di mercoledì dalle telecamere Ztl in centro a Pistoia. La famiglia spiega che Arcaleni soffre di momenti di confusione e ... lanazione.it