Trovato morto in un dirupo era scomparso da oltre due giorni

Le ricerche di Claudio Barbi, un uomo di 61 anni scomparso giovedì scorso da Terontola, sono terminate con il ritrovamento del suo corpo in un dirupo. Dopo più di due giorni di ricerche, le autorità hanno confermato il decesso dell’uomo. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Claudio Barbi, il 61enne scomparso giovedì scorso da Terontola. Il suo corpo senza vita sarebbe stato individuato nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 aprile, in una zona impervia a poca distanza dalla cittadina della Valdichiana. Ad avvistarlo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Trovato morto Giuliano Arcaleni, era scomparso da alcuni giorniPrato, 11 aprile 2026 – Purtroppo sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Giuliano Arcaleni, l’uomo di 84 anni di Prato che dallo scorso... Leggi anche: Trovato morto l'italiano scomparso in montagna. Era disperso da giorni dopo un'escursione Multi SubHe saved everyone in his past life. They framed him. Now he saves no one.