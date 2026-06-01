A Siracusa, un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di un borsone pieno di armi all’interno di un’auto. Durante un controllo, sono state sequestrate sette pistole, alcune delle quali risultano modificate. Le armi sono state trovate in un’area della città. La polizia ha eseguito l’arresto e ora proseguono le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi.

È scattato un arresto a Siracusa, dove un giovane di 20 anni è stato fermato per detenzione illegale di armi clandestine. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di controlli mirati a contrastare il fenomeno del possesso illecito di armi, come comunicato dalle forze dell’ordine. Controlli su strada e scoperta delle armi Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio durante un controllo su strada effettuato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa. Nel corso della verifica, gli agenti hanno fermato un giovane siracusano di 20 anni e hanno proceduto a un’ispezione della sua autovettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trovato a Siracusa un borsone pieno di armi in un'auto, arrestato un 20enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tor Cervara, nel palazzo occupato trovate armi e un borsone pieno di drogaDurante un controllo in un edificio abbandonato di via Cesere Tallone a Tor Cervara, i carabinieri hanno rinvenuto armi e un borsone pieno di...

Siracusa: arrestato 35enne con armi rubate e potente resina waxA Siracusa è stato arrestato un uomo di 35 anni trovato in possesso di armi rubate e di una quantità significativa di resina wax, comunemente...

Temi più discussi: Siracusa, scafista condannato per morte 16enne su un barcone; Siracusa, scafista condannato per l'omicidio di un 16enne dentro un peschereccio; Spaccio di droga e armi, vasta operazione in tutta Italia. Arresti anche a Siracusa; Ex calciatore del Catania e allenatore del Siracusa conquista la serie A.

Trovato a Siracusa un borsone pieno di armi in un'auto, arrestato un 20enneUn giovane di 20 anni è stato arrestato a Siracusa per detenzione di armi clandestine: sequestrate sette pistole, alcune modificate. virgilio.it

Siracusa, 20enne arrestato per possesso illegale di armi modificate: trovate sei pistole in un borsoneUn 20enne siracusano è stato arrestato con l'accusa di possesso illegale di armi clandestine. Il giovane è stato colto in flagranza di reato, dopo essere stato fermato dalla polizia durante un control ... gazzettadelsud.it

È ancora Maggio ed io sto facendo il pieno di mare come se potessi portarmene un po’ via con me. So già che mi mancheranno questi momenti più di quanto vorrei ammettere. #mare x.com

Mappatura della ricostruzione composita a raggi X dei 37 ingranaggi in bronzo interni del meccanismo di Anticitera, un antico computer analogico greco costruito circa nel 150-100 a.C. Scoperto in un relitto romano nel 1901, la sua complessità meccanica non reddit