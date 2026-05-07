A Siracusa è stato arrestato un uomo di 35 anni trovato in possesso di armi rubate e di una quantità significativa di resina wax, comunemente chiamata il miele dello sballo. Durante le operazioni di polizia, si è scoperto che il fucile rubato a Catania era tra le armi sequestrate, collegando i due episodi. La sostanza, considerata molto potente, è stata sequestrata e adesso si indaga sul suo utilizzo e sulla provenienza.

? Cosa scoprirai Come si collega il fucile rubato a Catania con l'arresto siracusano?. Cosa nasconde la potente resina definita il miele dello sballo?. Quale rete di distribuzione si cela dietro il bilancino di precisione?. Perché le armi rubate circolano ancora dopo il furto di Catania?.? In Breve Fucile calibro 12 rubato a Catania nell'aprile 2024.. Sequestrati 30 grammi di wax con concentrazione cinque volte superiore alla norma.. Recuperati revolver calibro 38 con 7 colpi e 20 munizioni da fucile.. Indagato in custodia domiciliare per spaccio e ricettazione a Siracusa.. A Siracusa, gli agenti della Mobile della Questura hanno arrestato un uomo di 35 anni dopo aver rinvenuto armi rubate e una sostanza stupefacente molto potente in casa sua.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siracusa: arrestato 35enne con armi rubate e potente resina wax

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