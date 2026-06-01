Trofeo Nicoletti tre giorni di sfide e spettacolo nello Stadio del Nuoto | attesi oltre 1.800 atleti
La 29esima edizione del Trofeo Nicoletti si svolgerà dal 5 al 7 giugno nello Stadio del Nuoto di Riccione, con oltre 1.800 atleti attesi. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Riccione in collaborazione con il Comune, prevede tre giorni di gare e spettacolo. La competizione internazionale coinvolge nuotatori di diverse nazionalità e si svolge in un impianto che ospita numerose discipline natatorie.
Ai blocchi di partenza la 29esima edizione del trofeo internazionale Italo Nicoletti che si svolgerà il 5, 6, 7 giugno presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, organizzato da Polisportiva Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione. I numeri sono in aumento, come confermato lunedì mattina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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