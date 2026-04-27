Anagni Tre giorni di spettacolo sui pattini Oltre 120 atleti ai Campionati Regionali di slalom freestyle

A Anagni si sono svolti i Campionati Regionali di slalom freestyle, con una durata di tre giorni. Oltre 120 atleti hanno partecipato alle gare, che hanno visto esibirsi i concorrenti su pattini in diverse discipline tecniche. Le competizioni hanno coinvolto diverse categorie e si sono svolte in diverse aree della città, attirando pubblico e appassionati di pattinaggio artistico e freestyle.

Cronache Cittadine ANAGNI – Tre giorni di gare, ritmo e tecnica sui pattini: Anagni si conferma ancora una volta punto di riferimento L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anagni. Tre giorni di spettacolo sui pattini. Oltre 120 atleti ai Campionati Regionali di slalom freestyle Notizie correlate Karate, più di 80 medaglie per gli atleti di Latina ai Campionati regionaliLe quattro società pontine trionfano nella specialità Kata; applausi per Sakura Dojo, Centro Fitness Montello, Hinode Dojo e Shibumi Karate. Leggi anche: Danza sportiva: a soli 7 anni conquista tre medaglie ai Campionati Regionali Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tabellino partita Ferentino Calcio vs Città di Anagni Calcio; Tabellino partita Città di Anagni Calcio vs Atletico Monteporzio; Eccellenza B. Domani al via la trentatreesima giornata. È l'ora della festa in casa Anagni? L'incertezza regna sulla lotta salvezza; Eccellenza B. Oggi va in scena l'ultimo atto della stagione, gli ultimi 90' all'insegna dell'incertezza e dell'adrenalina. CAMPIONATI REGIONALI PROVE MULTIPLE E TROFEO CONI - Imperia Weekend di gare impegnative per i nostri atleti. Si inizia sabato con i tre tetratlon del trofeo Coni e la prima giornata di gare dell'octathlon cadetti per il nostro Giacomo Fiorito. Trofeo C - facebook.com facebook