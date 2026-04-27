Anagni Tre giorni di spettacolo sui pattini Oltre 120 atleti ai Campionati Regionali di slalom freestyle
A Anagni si sono svolti i Campionati Regionali di slalom freestyle, con una durata di tre giorni. Oltre 120 atleti hanno partecipato alle gare, che hanno visto esibirsi i concorrenti su pattini in diverse discipline tecniche. Le competizioni hanno coinvolto diverse categorie e si sono svolte in diverse aree della città, attirando pubblico e appassionati di pattinaggio artistico e freestyle.
Cronache Cittadine ANAGNI – Tre giorni di gare, ritmo e tecnica sui pattini: Anagni si conferma ancora una volta punto di riferimento L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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