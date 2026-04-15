Tutto pronto per la gara ciclistica Trofeo al Viale ma attenzione ai divieti

Da pordenonetoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile si svolgerà a Pordenone la 24esima edizione del Trofeo al Viale, una gara ciclistica non competitiva dedicata agli amatori. L’evento prevede alcune restrizioni e divieti di circolazione lungo il percorso, che saranno comunicati in anticipo. La manifestazione coinvolge ciclisti di diverse età e si svolge su un tracciato predisposto appositamente per l’occasione.

Si terrà domenica 19 aprile la 24esima edizione del Trofeo al Viale. Gara ciclistica non competitiva amatoriale che avrà luogo a Pordenone. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 7:30 in viale della Libertà, di fronte al civico 17. La partenza è invece fissata alle 8:30 lungo viale della.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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