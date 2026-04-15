Tutto pronto per la gara ciclistica Trofeo al Viale ma attenzione ai divieti

Domenica 19 aprile si svolgerà a Pordenone la 24esima edizione del Trofeo al Viale, una gara ciclistica non competitiva dedicata agli amatori. L’evento prevede alcune restrizioni e divieti di circolazione lungo il percorso, che saranno comunicati in anticipo. La manifestazione coinvolge ciclisti di diverse età e si svolge su un tracciato predisposto appositamente per l’occasione.

Si terrà domenica 19 aprile la 24esima edizione del Trofeo al Viale. Gara ciclistica non competitiva amatoriale che avrà luogo a Pordenone. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 7:30 in viale della Libertà, di fronte al civico 17. La partenza è invece fissata alle 8:30 lungo viale della.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Tutto pronto per la sfilata di Carnevale, ma attenzione ai divietiIl Carnevale di Pordenone è ormai alle porte, con tante iniziative in programma dedicate a grandi e piccini. Gara ciclistica femminile, domenica viale chiusoDomenica viale a mare chiuso per la Gara ciclistica “Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: È tutto pronto per la finale del Red Bull Frista; Eventi, jazz e novità: tutto pronto per Watches and Wonders 2026; Federazione Italiana di Bocce - Tutto pronto per il 4° Torneo Integrato di Pétanque; Tutto pronto per la 24esima edizione della Maratona! Il via domani mattina alle 8:15 da Corso Sempione, traguardo in Piazza del Duomo. Palazzo Chigi, tutto pronto per il vertice Meloni-ZelenskyÈ tutto pronto a Palazzo Chigi per l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un vertice che arriva in un momento di grandi tensioni internazionali, acuito ie ... msn.com Tutto pronto per il «Prealpi Orobiche»: Colombi e Re nei panni dei favoritiLa 40ª edizione condensata in un’unica giornata, domenica 12 aprile: partenza e arrivo alla Fiera, 116 equipaggi al via. Parecchi i piloti bergamaschi. ecodibergamo.it Sport In Oro - "La Domenica Sportiva dei Dilettanti". . #coppaitaliafasenazionale È quasi tutto pronto al Salaria Sport Village! Tra poco in campo Boreale Asd e @Bisceglie nella semifinale di ritorno! Si riparte dallo 0-0 dell’andata facebook Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione degli #IBI26 x.com