A Narni si preparano i tradizionali riti della Corsa all’Anello, durante i quali i cavalieri dei tre terzieri riceveranno la benedizione. Uno degli appuntamenti principali sarà il rito del lavaggio delle mani a Mezule, un momento simbolico che fa parte delle celebrazioni. Nei prossimi giorni, si svolgeranno le cerimonie che coinvolgono i cavalieri, con l’obiettivo di rispettare le tradizioni secolari della manifestazione.

? Cosa scoprirai Chi sono i cavalieri che riceveranno la benedizione dei terzieri?. Come si svolgerà il rito del lavaggio delle mani a Mezule?. Quali famiglie nobili accompagneranno i cavalieri durante i cortei?. Cosa accadrà dopo l'offerta delle rose al patrono San Giovenale?.? In Breve Fraporta celebra il 6 maggio con i cavalieri Paterni, Piciucchi e Quintili.. Santa Maria organizza i riti il 7 maggio con i cavalieri Suadoni, Matticari e Diafaldi.. Mezule prevede l'investitura il 8 maggio per i cavalieri Finestra, Zannori e Morosini.. Il grande corteo storico notturno si terrà il 9 maggio prima della gara.. A Narni, i terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria preparano le cerimonie della benedizione dei cavalieri che si svolgeranno tra il 6 e l’8 maggio prima della gara equestre del 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Narni, la Corsa all’Anello: i riti per la benedizione dei cavalieri

Notizie correlate

Anello, la corsa si avvicina: adesso tocca alla “Benedizione dei cavalieri”Ultima settimana di festeggiamenti a Narni, con appuntamenti importanti e suggestivi.

Il Medioevo rivive a Narni con la “Corsa all’Anello“: "Si apre la stagione dei grandi eventi dell’Umbria"È Narni ad aprire la stagione dei grandi eventi dell’Umbria con la 58esima edizione della “Corsa all’Anello“ che torna da domani al 10 maggio,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Corsa all'anello storica, vince Luca Paterni; Fiaccole, musici e tamburini: alla Corsa all’Anello è il giorno dell’offerta dei ceri; Narni (Tr): Corsa all’Anello Storico fotogallery; Alla Corsa all’Anello di Narni prende il via un rito suggestivo e identitario.

Narni, Luca Paterni è l'unico a infilare l'anello di 3 centimetri: trionfo rossoblù alla Corsa StoricaIl cavaliere di Fraporta vince l'edizione 2026 in piazza dei Priori. Premiato dal sindaco Lucarelli e dalla presidente Nannini ... corrieredellumbria.it

Narni, al via la 58esima Corsa all'Anello con la Lettura del banno. Il programma dei primi tre giorniDal 23 aprile al 10 maggio Narni, in provincia di Terni, torna a respirare il suo Medioevo. Le pietre si accendono alla luce delle torce, i tamburi scandiscono il tempo, i cavalli tornano a battere il ... corrieredellumbria.it

Buongiorno da Porta Ternana (o Porta delle Arvolte) a Narni, in Umbria. Si tratta di un imponente monumento del XV secolo che segnava l'ingresso alla città lungo la via Flaminia. . grazie a Colfiorito Gravel . #fblifestyle #inumbria #travel #trav - facebook.com facebook