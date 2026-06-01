trofeo liberazione magagnoli stacca tutti

Al ‘Trofeo Liberazione’ di Fossanova San Marco, Magagnoli ha vinto cinque delle sei gare in programma, mentre Chubak ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva. La corsa si è svolta in una giornata calda, con quasi 400 concorrenti che hanno preso parte alla competizione podistica. La manifestazione ha visto un’attiva partecipazione di atleti di diverse età, tutti impegnati su percorsi variabili.

Al ‘Trofeo Liberazione’ protagonisti Magagnoli, che fa cinquina, e Chubak con la sesta vittoria. Una domenica molto calda ha richiamato quasi 400 partecipanti alla gara podistica di Fossanova San Marco. Una ‘classica’ del podismo ferrarese, organizzata dalla Polisportiva Quadrilatero, con collaborazione di Uisp Ferrara e il patrocinio del Comune di Ferrara. Un appuntamento che quest’anno ha celebrato la cinquantesima edizione, anticamente si correva in concomitanza del 25 aprile, la data è stata successivamente cambiata per poi stabilizzarsi nella metà del mese di maggio. Nel dettaglio della gara il ritrovo dei partecipanti è stato al campo sportivo di Fossanova San Marco di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Trofeo Laigueglia 1993

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