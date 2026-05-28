Il ‘ trofeo Liberazione ’ compie 50 anni. Si tratta dello storico appuntamento podistico, organizzato da Polisportiva Quadrilatero, previsto per domenica 31 maggio al campo sportivo di Fossanova San Marco. Un evento patrocinato dal Comune di Ferrara e Uisp comitato di Ferrara. Si tratterà, quindi, di una giornata all’insegna dello sport, della salute e della sana competizione per atleti di ogni livello. Il programma si aprirà ufficialmente con il ritrovo alle 7.30 di domenica al campo sportivo di Fossanova San Marco. La gara competitiva di 10 km prenderà il via alle 9.30 in coda è prevista una camminata ludico-motoria non competitiva con partenza libera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torna il Trofeo Liberazione. Domenica a Fossanova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Podismo: il 31 maggio a Fossanova San Marco. Il Trofeo Liberazione festeggia 50 anniIl 31 maggio si terrà a Fossanova San Marco la storica corsa podistica del Trofeo Liberazione, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo...

Successo Cime Jam e Judo Challenge . Il 25 aprile torna il trofeo LiberazioneLa settimana appena trascorsa ha visto Uisp Modena protagonista con eventi di rilievo nel pattinaggio e nella Judo Challenge, che hanno riscontrato...

Si parla di: Torna il Trofeo Liberazione. Domenica a Fossanova.

Trofeo Liberazione, il 25 aprile al Paolo RosiOttima partecipazione e alto livello tecnico per la 77ª edizione del Trofeo della Liberazione al Paolo Rosi di Roma. Gare combattute in tutte le specialità e risultati di rilievo confermano l’evento ... fidal.it

Successo Cime Jam e Judo Challenge . Il 25 aprile torna il trofeo LiberazioneUna settimana divisa tra il weekend scorso, coi grandi successi del pattinaggio e della Judo Challenge, e le iniziative per il 25 aprile, quella che Uisp Modena sta vivendo, in una fase centrale delle ... ilrestodelcarlino.it