Per la Liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial Magni
Il 25 aprile a Sesto Fiorentino si svolgerà il 52° Trofeo dedicato alla memoria di Oliviero Frosali, figura legata all’antifascismo locale, assassinato davanti alla figlia. La corsa, promossa dall’associazione sportiva locale, rappresenta uno degli eventi più attesi nel calendario podistico toscano. La manifestazione, nota come Trofeo Frosali-Memorial Magni, richiama partecipanti da diverse zone e si svolgerà lungo un percorso urbano nel centro cittadino.
Sesto Fiorentino, 22 aprile 2026 – A Sesto Fiorentino il 25 aprile torna uno degli appuntamenti più significativi del calendario podistico toscano, il 52° Trofeo dedicato alla memoria di Oliviero Frosali, figura simbolo dell’antifascismo locale, tragicamente ucciso davanti agli occhi della figlia. Una storia che si intreccia con quella della comunità e dello sport, nel ricordo che ogni anno si rinnova anche attraverso il Memorial Sirio Magni, giunto alla sua 12ª edizione. Sirio Magni, fondatore del G.S. Ausonia, viene ricordato anche attraverso immagini storiche come quella del 2011 che lo ritrae accanto ad Alfredo Martini, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo, entrambi profondamente legati al territorio sestese.🔗 Leggi su Lanazione.it
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