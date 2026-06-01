Borgomanero la Tapulonata di Primavera diventa beneficenza | raccolti fondi per la Casa della Carità

Notizia in breve

Durante la serata dedicata alla Tapulonata di Primavera a Borgomanero, sono stati raccolti fondi destinati alla Casa della Carità. La cena ha coinvolto i partecipanti in un evento che ha unito la tradizione culinaria locale a un'iniziativa benefica. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere le attività dell’organizzazione di assistenza sociale. L’evento ha rappresentato un momento in cui il territorio si è espresso anche attraverso il cibo simbolico.