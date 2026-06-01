Borgomanero la Tapulonata di Primavera diventa beneficenza | raccolti fondi per la Casa della Carità
Durante la serata dedicata alla Tapulonata di Primavera a Borgomanero, sono stati raccolti fondi destinati alla Casa della Carità. La cena ha coinvolto i partecipanti in un evento che ha unito la tradizione culinaria locale a un'iniziativa benefica. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere le attività dell’organizzazione di assistenza sociale. L’evento ha rappresentato un momento in cui il territorio si è espresso anche attraverso il cibo simbolico.
Una cena che racconta un territorio attraverso il suo piatto simbolo, ma che soprattutto si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. La Grande Tapulonata di Primavera organizzata mercoledì 27 maggio dall’Antica Cunsurtarija dal Tapulon si è confermata non solo come appuntamento conviviale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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