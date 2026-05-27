La ventiquattresima edizione del Trofeo della Solidarietà si è conclusa con un incasso superiore ai ventimila euro. La manifestazione si è svolta per la prima volta nel campo sportivo di Pontelagoscuro, attirando un pubblico numeroso e contribuendo a un risultato record rispetto alle edizioni precedenti. La raccolta fondi si riferisce a una serie di attività svolte durante l’evento, senza dettagli sui singoli partecipanti o organizzatori.

Va in archivio con un incasso da record la ventiquattresima edizione del Trofeo della Solidarietà, che al debutto al campo sportivo di Pontelagoscuro ha trovato ulteriore slancio e vitalità. Si aggira tra i 20 e i 25mila euro la cifra complessiva raccolta da Davide Fratini e i suoi collaboratori, che nei prossimi giorni comunicheranno il dato ufficiale. I cavalli di battaglia del Trofeo della Solidarietà non tradiscono mai, e tra sponsor, lotteria, asta delle maglie dei calciatori di serie A e cucina anche quest’anno è stata racimolata una somma davvero rilevante che sarà devoluta alle associazioni di beneficenza, vere protagoniste della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Trofeo della Solidarietà. Ponte non tradisce le attese. Raccolti oltre ventimila euro

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