Trofeo Bandini a Kimi Antonelli il presidente Francesco Asirelli | Un’edizione memorabile e con tanta solidarietà

Da ravennatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dalla fine della 33esima edizione del Trofeo Lorenzo Bandini, si è svolta la cerimonia di premiazione. Il vincitore è stato il pilota del Mercedes-AMg Petronas F1 Team. Il presidente dell’associazione che organizza l’evento ha definito l’edizione come memorabile, sottolineando anche la presenza di molte iniziative di solidarietà durante la manifestazione.

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A pochi giorni dalla conclusione della 33esima edizione del Trofeo Lorenzo Bandini, che ha visto l'incoronazione di Andrea Kimi Antonelli, pilota del Mercedes-Amg Petronas F1 Team, il presidente dell’omonima associazione, Francesco Asirelli, traccia un bilancio straordinario di una manifestazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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