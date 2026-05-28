Trofeo Bandini Brisighella si prepara ad accogliere Andrea Kimi Antonelli | Festa con migliaia di persone
Sabato prossimo Brisighella ospiterà la 33ª edizione del Trofeo Lorenzo Bandini, un evento di rilievo nel mondo del motorsport. La cittadina si prepara ad accogliere migliaia di persone per la manifestazione, che quest’anno vedrà la partecipazione di Andrea Kimi Antonelli. La gara rappresenta un appuntamento annuale di grande richiamo internazionale, attirando appassionati e protagonisti del settore.
Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Sabato prossimo Brisighella tornerà a trasformarsi nella capitale internazionale del motorsport per la trentatreesima edizione del prestigioso Trofeo Lorenzo Bandini. Quest'anno il riconoscimento, nato per onorare la memoria dell'indimenticato pilota. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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