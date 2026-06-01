Trionfa la Contrada Sant’Erasmo Dopo la Provaccia la finale è sua

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Contrada Sant’Erasmo ha vinto il Palio 2026, disputato nell’anniversario dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano. Dopo aver conquistato la Provaccia, ha ottenuto la vittoria anche nella finale. La contrada ha portato a casa la Croce di Ariberto, con il concorrente Valter Pusceddu che correva sul cavallo mezzosangue Dubbio.

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È Sant’Erasmo la protagonista assoluta del Palio 2026, quello dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano, e a riportare la Croce di Ariberto nella contrada biancoazzurra ha pensato ieri Valter Pusceddu, sul mezzosangue Dubbio. Tutto grazie a una rimonta da manuale, consumata nell’ultimo giro di pista, con Bighino, questo il soprannome di Pusceddu, che ha spinto il cavallo oltre ogni limite fino a superare Sant’Ambrogio, Legnarello e San Magno con una prova di forza che ha emozionato il pubblico dello stadio Mari. Per Sant’Erasmo è il ritorno alla vittoria dopo dodici anni di attesa, l’ultimo successo nel 2014, e la fine di questo lungo digiuno è stata celebrata con una liberatoria invasione di campo dei contradaioli, che hanno invaso il Mari per portare in trionfo il loro fantino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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