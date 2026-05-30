Sant’Erasmo concede il bis | Puddu e Arraju conquistano la Provaccia 2026

Notizia in breve

Due cavalli vincono la Provaccia 2026, confermando il successo dello scorso anno. La corsa, valida per il Memorial Luigi Favari, si è svolta a Legnano e ha visto trionfare Puddu e Arraju. La gara ha aperto il weekend del Palio di Legnano, con il pubblico presente che ha assistito alla vittoria dei due biancoazzurri, che si sono imposti sulla pista. La 41ª edizione si è conclusa con la conferma del risultato dell’anno precedente.