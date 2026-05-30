Sant’Erasmo concede il bis | Puddu e Arraju conquistano la Provaccia 2026
Due cavalli vincono la Provaccia 2026, confermando il successo dello scorso anno. La corsa, valida per il Memorial Luigi Favari, si è svolta a Legnano e ha visto trionfare Puddu e Arraju. La gara ha aperto il weekend del Palio di Legnano, con il pubblico presente che ha assistito alla vittoria dei due biancoazzurri, che si sono imposti sulla pista. La 41ª edizione si è conclusa con la conferma del risultato dell’anno precedente.
Legnano (Milano), 29 maggio 2026 – La Provaccia parla ancora biancoazzurro. A un anno dal successo ottenuto con Zorro, Sant’Erasmo si conferma sul gradino più alto del Memorial Luigi Favari conquistando la 41ª edizione della corsa che apre ufficialmente il weekend del Palio di Legnano. A regalare la vittoria alla contrada di via Canazza sono stati Giovanni Puddu e Arraju, protagonisti di una finale emozionante risolta soltanto negli ultimi metri. Palio 2026 - Legnano - Provaccia finale L’omaggio ad Albertalli . La serata allo stadio Mari si era aperta con il tradizionale schieramento delle otto contrade per gli onori al Gran Maestro Alessandro Airoldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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