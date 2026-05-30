Nella Provaccia 2026, la corsa si è conclusa con un arrivo al fotofinish, portando alla vittoria del cavallo e del fantino che hanno superato gli avversari all’ultimo secondo. Puddu e Arraju hanno ottenuto il loro secondo successo consecutivo, regalando un bis al team chiamato “Il Corvo”. La gara si è chiusa con un finale emozionante, suscitando grande entusiasmo tra i sostenitori dei vincitori.

La Provaccia 2026 si chiude con un finale da brividi e con l’esplosione di gioia del popolo biancoazzurro. È Sant’Erasmo ad aggiudicarsi la 41ª edizione del Memorial Luigi Favari, al termine di una corsa combattutissima che si è decisa soltanto negli ultimi metri. Davanti a un Mari gremito e trascinato dall’entusiasmo delle contrade, la finale ha regalato emozioni fino all’ultimo istante. Al canapo si sono presentate San Magno, San Martino, Sant’Erasmo e San Bernardino, le quattro protagoniste emerse dalle batterie eliminatorie. Fin dalle prime battute la corsa si è rivelata equilibrata, con i fantini impegnati in una sfida serrata per la conquista della testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Provaccia al fotofinish. Sant’Erasmo vince in volata. Il fantino Puddu e Arraju regalano il bis al Corvo

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