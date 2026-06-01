Tricase e Casarano la corsa non prevede nuove alleanze | saltano gli apparentamenti

I candidati sindaco rimasti esclusi dal secondo turno non hanno firmato accordi di apparentamento con i concorrenti in corsa per la vittoria finale. Ieri, ultima giornata utile per ufficializzare le alleanze, ma nessuna intesa è stata raggiunta. La partita si conclude senza nuovi accordi tra le liste in corsa. Le elezioni si svolgeranno senza alleanze formali tra i candidati rimasti esclusi.

TRICASECASARANO – Ieri era l’ultima giornata utile per ufficializzare gli apparentamenti tra candidati sindaco rimasti esclusi dal secondo turno di amministrativi e quelli in corsa per il successo a finale: la lunga partita, tra incontri informali, tentativi di accordo e mediazioni, ha portato a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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