Comunali raffica di conferme nel Salento | Fasano accelera a Gallipoli a Maglie vince Toma Casarano e Tricase al ballottaggio
Alle elezioni comunali nel Salento, sono state confermate diverse vittorie e si avviano i ballottaggi. A Fasano si accelera con la conferma del candidato sindaco, mentre a Gallipoli si registra un rafforzamento della coalizione in corsa. A Maglie vince il candidato Toma, con un risultato definitivo. Casarano e Tricase si preparano al secondo turno, dopo che le urne si sono chiuse e l’affluenza è stata definitiva. Lo scrutinio è in corso in vari Comuni della zona.
Urne chiuse, affluenza definitiva acquisita e primi giochi già fatti in diversi Comuni del Salento mentre lo scrutinio entra nel vivo. Tra riconferme, sorpassi e sfide ancora apertissime, il quadro politico della tornata amministrativa comincia ormai a delinearsi con maggiore chiarezza. I primi sindaci ufficialmente eletti erano arrivati ancora prima dello scrutinio: Fabio Tarantino a Martano e Antonio Cavallo a Ruffano, entrambi unici candidati in corsa e capaci di superare il quorum richiesto del 40% più uno degli aventi diritto. Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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Comunali, raffica di conferme nel Salento: Fasano accelera a Gallipoli, a Maglie avanti Toma. Casarno e Tricase al ballotaggioUrne chiuse, affluenza definitiva acquisita e primi giochi già fatti in diversi Comuni del Salento mentre lo scrutinio entra nel vivo. msn.com
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