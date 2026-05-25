Comunali raffica di conferme nel Salento | Fasano accelera a Gallipoli a Maglie vince Toma Casarano e Tricase al ballottaggio

Notizia in breve

Alle elezioni comunali nel Salento, sono state confermate diverse vittorie e si avviano i ballottaggi. A Fasano si accelera con la conferma del candidato sindaco, mentre a Gallipoli si registra un rafforzamento della coalizione in corsa. A Maglie vince il candidato Toma, con un risultato definitivo. Casarano e Tricase si preparano al secondo turno, dopo che le urne si sono chiuse e l’affluenza è stata definitiva. Lo scrutinio è in corso in vari Comuni della zona.