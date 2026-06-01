Gli atleti italiani di triathlon non hanno ottenuto risultati rilevanti nella tappa di Alghero delle World Triathlon Championship Series 2026. La competizione, valida per il periodo di qualificazione olimpica, prevedeva punti per il ranking che determinerà i qualificati a Los Angeles 2028. La gara si è svolta sulla distanza standard e ha visto partecipanti di diversi paesi. Gli atleti italiani sono rimasti lontani dai piazzamenti di rilievo, senza conseguire punti significativi per la classifica generale.

L’inizio del periodo di qualificazione olimpica, con la gara su distanza standard di Alghero delle World Triathlon Championship Series 2026 di triathlon ad assegnare punti per il ranking che definirà parte dei qualificati a Los Angeles 2028, non sorride ai colori azzurri. Il livello in Sardegna era inevitabilmente altissimo, con i principali attori del circuito maggiore chiamati a partecipare alla gara sarda per iniziare con il piede giusto nella corsa verso i Giochi Olimpici: gli azzurri in gara non sono mai stati in lotta per le posizioni di vertice. Nella gara femminile sono salite sul podio la campionessa olimpica in carica, il bronzo di Parigi 2024 e la campionessa mondiale uscente, mentre nella prova maschile ha sfiorato il bis il vincitore della gara di Alghero dello scorso anno, il brasiliano Miguel Hidalgo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Triathlon, prova opaca per gli azzurri nella tappa di Alghero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuoto nel triathlon: gli errori più comuni (e come evitarli)

Notizie e thread social correlati

Triathlon, torna la World Cup a Chengdu: gli azzurri cercano la grande provaLa stagione internazionale del triathlon si appresta a vivere un fine settimana di grande rilevanza con la disputa della World Triathlon Cup a...

Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World SeriesNel fine settimana si svolgerà in Asia una tappa delle World Series di triathlon, un evento di livello internazionale che coinvolge atleti di diverse...

Argomenti più discussi: Campionato Italiano Minicross. Bernadini, Deghi, Ravera e Zanotti sono i campioni 2009 | Dueruote; Campionato Italiano Motorally. A Lucchese e Maggi la 5° e 6° prova | Dueruote; Internazionali d'Italia Supermoto - Busca. La rivincita di Ivan Lazzarini | Dueruote; Sei Giorni 2012. Day1: l'Italia è in testa nel Trofeo Junior | Dueruote.

Triathlon, prova opaca per gli azzurri nella tappa di AlgheroL'inizio del periodo di qualificazione olimpica, con la gara su distanza standard di Alghero delle World Triathlon Championship Series 2026 di triathlon ... oasport.it