La stagione internazionale del triathlon si appresta a vivere un fine settimana di grande rilevanza con la disputa della World Triathlon Cup a Chengdu, in Cina, prevista per il 9 e 10 maggio. La competizione si svolgerà in un arco di due giorni e coinvolgerà atleti di diverse nazionalità, tra cui alcuni rappresentanti italiani che cercano di ottenere una buona prova in questa tappa del circuito mondiale.

La stagione internazionale del triathlon si prepara per un fine settimana di estrema importanza. Stiamo parlando, infatti, della due-giorni della World Triathlon Cup di Chengdu in Cina che disputerà tra 9 e 10 maggio. Nella località cinese vivremo, nella giornata del sabato, le due gare elite maschile e femminile, mentre domenica 10 maggio il programma si chiuderà con la staffetta mixed relay. Le gare individuali si disputeranno sulla distanza sprint Nella gara maschile saranno 65 gli atleti al via. I nomi di spiccono, ovviamente, saranno quelli del britannico Max Stapley, i francesi Tom Lerno, Nils Serre Gehri, Thomas Hansmaennel, Igor Dupuis e Nathan Grayel, l’australiano Brayden Mercer, quindi gli statunitensi Blake Bullard, Braxton Legg, Reese Vannerson e Sullivan Middaugh.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Triathlon, torna la World Cup a Chengdu: gli azzurri cercano la grande prova

Notizie correlate

Leggi anche: Triathlon, azzurri in Uzbekistan per la World Para Cup

Leggi anche: Triathlon, Oliver Conway vince la tappa di Haikou della World Cup

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: European Triathlon Cup 2026: Caorle ospita l'élite del triathlon internazionale; Mondello Cup, il grande triathlon a Palermo con la Wings for Life, la corsa benefica più grande al mondo; L’Italia Universitaria ai FISU World University Championships 2026; Caorle. European Junior Triathlon Cup – 8 e 9 maggio.

Triathlon, torna la World Cup a Chengdu: gli azzurri cercano la grande provaLa stagione internazionale del triathlon si prepara per un fine settimana di estrema importanza. Stiamo parlando, infatti, della due-giorni della World ... oasport.it

Eur, sabato 4 ottobre la World Triathlon Cup 2025 e la prima edizione della Coppa delle Regioni Senior e MasterCosì il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: La Coppa del Mondo di Triathlon non è soltanto un evento spettacolare, ma è anche la testimonianza di un percorso di crescita della ... roma.corriere.it

IL BILANCIO DEL CT MIRARCHI Il Setterosa chiude quarto la fase preliminare della World Cup a Rotterdam e si prepara a disputare la Super Final a Sydney dal 22 al 26 luglio #setterosa #pallanuoto #waterpolo #worldcup - facebook.com facebook