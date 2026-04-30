Brescia, 30 aprile 2026 – Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato "Carmine" hanno tratto in arresto un 58enne bresciano, senza fissa dimora, con al proprio carico numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità, e in particolare contro il patrimonio e per possesso illegale di armi, nonché già gravato da diverse condanne per truffa e furto aggravato. Nello specifico, attraverso il 112 era giunta alla centrale operativa della Questura una richiesta di intervento urgente per una rapina in atto ai danni di una controllore in servizio a bordo del bus della linea 9. Paolo Sartori nuovo questore di Brescia, 3 giugno 2025. Only Crew Filippo Venezia Fotolive Scatta l’allarme .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, aggredisce controllore sul bus e la prende a schiaffi per rubarle il cellulare

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