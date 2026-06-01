Trentino | rischio grandine e forti temporali tra lunedì e mercoledì

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra lunedì e mercoledì, nel Trentino, sono previsti temporali con rischio di grandine. Le previsioni indicano piogge intense, con una quantità di acqua che potrebbe raggiungere i 50 millimetri entro mercoledì mattina. Le autorità consigliano di coprire le auto con teloni e di mettere al sicuro le colture per evitare danni. Le condizioni meteorologiche sono in rapido peggioramento nella regione.

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? Domande chiave Come proteggere l'auto e le colture dalla grandine in arrivo?. Quali sono i millimetri di pioggia previsti per mercoledì mattina?. Quando colpirà esattamente la seconda perturbazione prevista per giovedì?. Dove bisogna pulire grondaie e canali per evitare allagamenti?.? In Breve Accumuli previsti tra 15 e 40 mm entro le prime ore di mercoledì 2 giugno.. Rischio di 30 mm di pioggia in una singola ora con grandine e vento.. Seconda perturbazione in arrivo tra giovedì e venerdì per tutto il Trentino.. Monitoraggio radar necessario per Bolzano e Trento durante i passaggi temporaleschi.. Maltempo in arrivo in Trentino: temporali intensi e rischio grandine tra lunedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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