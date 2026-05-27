Nel pomeriggio e nella serata di mercoledì 27 maggio 2026, temporali intensi e grandinate si sono abbattuti su diverse zone del Trentino. Le precipitazioni hanno interessato sia le aree di montagna che i fondovalle mentre il maltempo si spostava verso sud. Sono stati segnalati rovesci violenti e grandinate lungo il percorso delle perturbazioni. Nessuna informazione su danni o feriti è stata comunicata.

Nel pomeriggio e nella serata di questo mercoledì 27 maggio 2026, violenti temporali con possibili grandinate colpiranno diverse zone del Trentino, interessando i rilievi e le aree di fondovalle durante lo spostamento verso sud. Le previsioni fornite da Meteotrentino indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore. I fenomeni atmosferici previsti per questo pomeriggio potrebbero manifestarsi con rovesci intensi e raffiche di vento molto forti. Il rischio principale riguarda la natura improvvisa delle precipitazioni, che potrebbero risultare abbondanti in tempi brevissimi, accompagnate da frequenti fulminazioni e dalla caduta di grandine di piccole o medie dimensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, allerta per temporali e grandine: rischio in fondovalle

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Verona sotto la forte pioggia: allerta meteo e temporali oggi

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