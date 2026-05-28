Il rischio di grandine e temporali intensi ha portato l’allerta gialla in diverse zone del Molise, tra cui i comuni di Campobasso e Isernia. La fase più critica dei temporali è prevista nelle prossime ore, ma non è stata ancora stabilita una data precisa. La Protezione Civile invita alla prudenza e al monitoraggio delle allerte meteorologiche fino a nuovo avviso.

? Domande chiave Quali comuni tra Campobasso e Isernia rischiano la grandine?. Quando inizierà esattamente la fase più critica dei temporali?. Come influiranno le raffiche di vento sulla sicurezza stradale?. Dove si concentreranno i fenomeni più violenti nelle prossime ore?.? In Breve Fase critica prevista per le prossime 18-24 ore da giovedì 28 maggio.. Rischio grandine e raffiche di vento per i settori centro-occidentali.. Vigilanza su infrastrutture e strade per possibili accumuli d'acqua localizzati.. Monitoraggio costante tra le province di Campobasso e Isernia.. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per le province di Campobasso e Isernia, con previsioni di forti instabilità meteorologiche che interesseranno il Molise a partire dalle prime ore di questo giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise sotto allerta gialla: rischio grandine e forti temporali

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Allerta gialla su un territorio fragile: Vasto e San Salvo sotto osservazione

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