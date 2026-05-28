Molise sotto allerta gialla | rischio grandine e forti temporali
Il rischio di grandine e temporali intensi ha portato l’allerta gialla in diverse zone del Molise, tra cui i comuni di Campobasso e Isernia. La fase più critica dei temporali è prevista nelle prossime ore, ma non è stata ancora stabilita una data precisa. La Protezione Civile invita alla prudenza e al monitoraggio delle allerte meteorologiche fino a nuovo avviso.
? Domande chiave Quali comuni tra Campobasso e Isernia rischiano la grandine?. Quando inizierà esattamente la fase più critica dei temporali?. Come influiranno le raffiche di vento sulla sicurezza stradale?. Dove si concentreranno i fenomeni più violenti nelle prossime ore?.? In Breve Fase critica prevista per le prossime 18-24 ore da giovedì 28 maggio.. Rischio grandine e raffiche di vento per i settori centro-occidentali.. Vigilanza su infrastrutture e strade per possibili accumuli d'acqua localizzati.. Monitoraggio costante tra le province di Campobasso e Isernia.. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per le province di Campobasso e Isernia, con previsioni di forti instabilità meteorologiche che interesseranno il Molise a partire dalle prime ore di questo giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Allerta gialla su un territorio fragile: Vasto e San Salvo sotto osservazione
Notizie e thread social correlati
Maltempo, nuova allerta gialla a Novara e provincia: in arrivo temporali forti e grandinePer oggi, giovedì 14 maggio, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel novarese.
Verona sotto la pioggia: allerta per forti temporali e grandineA Verona e provincia sono previste intense piogge che potrebbero causare allagamenti in alcune zone, con un rischio maggiore in aree particolarmente...
Temi più discussi: Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla anche in Abruzzo: previsti temporali e grandinate; Maltempo in arrivo domani e allerta gialla in sette regioni: c'è anche l'Abruzzo; Il vento sferza il capoluogo, danni in tutta la provincia; Basilicata, allerta meteo della Protezione Civile.
La Protezione Civile ha valutato dunque per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni. Nelle prossime ore gran parte dell’Italia sarà ancora bersaglio di condizioni meteorologiche instabili, per via di un fronte atlantico che sta in facebook
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 9 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpitePer giovedì 9 aprile, la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione e gialla in Molise e Abruzzo per rischio idrogeologico e idraulico. Sul resto d’Italia tempo stabile e soleggiato, con ... fanpage.it
Maltempo, frane e precipitazioni nel sud Italia. Allerta gialla in Calabria, disagi in Molise e Sicilia: gli aggiornamentiL'ennesima ondata di maltempo, la quinta dall'inizio dell'anno, lascia la Calabria ma nelle prossime ore è atteso un abbassamento delle temperature con neve in montagna. La Protezione civile, per oggi ... ilgazzettino.it