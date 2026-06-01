Trentino Book Festival Cecilia Sala dà forfait Al suo posto Vittorino Andreoli
Al Trentino Book Festival 2026, Cecilia Sala non parteciperà all’incontro previsto a causa di impegni imprevisti. Al suo posto, interverrà Vittorino Andreoli, noto psichiatra e scrittore italiano. La manifestazione si svolgerà come programmato, con il cambio di ospite annunciato dagli organizzatori. Nessuna ulteriore modifica è stata comunicata.
Cambio di programma per l’imminente Trentino Book Festival 2026. Per sopraggiunti impegni, Cecilia Sala non potrà essere presente all’incontro previsto nell’ambito della manifestazione; al suo posto ci sarà Vittorino Andreoli, tra i più autorevoli psichiatri e scrittori italiani contemporanei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie e thread social correlati
Conto alla rovescia per il ritorno del Trentino Book FestivalDopo sei anni di assenza, il Trentino Book Festival si prepara a tornare con quattro giorni di eventi dedicati alla letteratura.
Lo psichiatra Vittorino Andreoli all'UniversitàVenerdì 24 aprile, presso l’Università di Parma, uno psichiatra ha tenuto una lectio magistralis intitolata \