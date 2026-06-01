Trentino Book Festival Cecilia Sala dà forfait Al suo posto Vittorino Andreoli

Da trentotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Trentino Book Festival 2026, Cecilia Sala non parteciperà all’incontro previsto a causa di impegni imprevisti. Al suo posto, interverrà Vittorino Andreoli, noto psichiatra e scrittore italiano. La manifestazione si svolgerà come programmato, con il cambio di ospite annunciato dagli organizzatori. Nessuna ulteriore modifica è stata comunicata.

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Cambio di programma per l’imminente Trentino Book Festival 2026. Per sopraggiunti impegni, Cecilia Sala non potrà essere presente all’incontro previsto nell’ambito della manifestazione; al suo posto ci sarà Vittorino Andreoli, tra i più autorevoli psichiatri e scrittori italiani contemporanei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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