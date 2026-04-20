Lo psichiatra Vittorino Andreoli all' Università

Da parmatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile, presso l’Università di Parma, uno psichiatra ha tenuto una lectio magistralis intitolata

Lectio magistralis di Vittorino Andreoli all’Università di Parma venerdì 24 aprile. Solitudini e abbandono: le dipendenze come effetti il titolo dell’intervento dello psichiatra, all’interno del convegno Solitudini contemporanee. Tra società, politica, cura e dipendenze co-organizzato dall’Ateneo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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