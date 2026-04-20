Lo psichiatra Vittorino Andreoli all' Università

Venerdì 24 aprile, presso l’Università di Parma, uno psichiatra ha tenuto una lectio magistralis intitolata

Lectio magistralis di Vittorino Andreoli all’Università di Parma venerdì 24 aprile. Solitudini e abbandono: le dipendenze come effetti il titolo dell’intervento dello psichiatra, all’interno del convegno Solitudini contemporanee. Tra società, politica, cura e dipendenze co-organizzato dall’Ateneo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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