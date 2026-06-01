Trent’anni di dolce storia a Messina | la Pasticceria Di Pietro celebra l’eccellenza tra istituzioni maestri e memoria del territorio

Il 29 maggio scorso, in un edificio storico del Seicento nel centro di Messina, si è svolta una serata dedicata a celebrare i 30 anni di attività di una pasticceria locale. L’evento si è tenuto nel Monte di Pietà di via XXIV Maggio, un luogo suggestivo del patrimonio cittadino. La serata ha ricordato la lunga storia fatta di profumi, gesti quotidiani e continua ricerca nel campo della pasticceria.

Una storia fatta di profumi, gesti quotidiani, ricerca continua e amore per il proprio lavoro. È questo il filo che ha unito la serata del 29 maggio scorso al Monte di Pietà di via XXIV Maggio, dove uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico cittadino del Seicento si è trasformato in un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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